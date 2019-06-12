Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 10:52
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
«В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На»
Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».
Обновлено в 02:35
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Обновлено в 00:58
Энергетика
«Полиметалл» увеличил рудные запасы на месторождении Ведуга
Рудные запасы "Полиметалла" на месторождении Ведуга в результате геологоразведочных работ увеличились более чем вдвое и составили 2,8 млн унций золота.
Обновлено в 02:11
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Футбол
Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями
Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
Обновлено в 02:55
Политика
Эрдоган считает закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для европейского рынка
Компания Xiaomi из КНР продемонстрировала новый гаджет Mi 9T, предназначенный специально для европейского рынка.
Обновлено в 04:17
Политика
Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине запретили популярный сериал «Сваты»
Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
Механизм МРЦ работает только при наличии эффективных инструментов администрирования, объясняет представитель Минфина: сейчас для продажи любого алкоголя, кроме пива, требуется лицензия и ее можно потерять при нарушении закона.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Культура
Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль»
В Роскомнадзор обратились представители партии «Коммунисты России» с требованием ограничить доступ в России к просмотру сериала «Чернобыль».
Обновлено в 03:53
Общество
В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег
На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег.
Обновлено вчера в 05:45
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Политика
В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10