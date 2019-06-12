Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 10:52

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
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Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

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Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
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Технологии

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Обновлено вчера в 18:02
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Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
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Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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