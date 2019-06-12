Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс 10:52
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено в 18:30
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске
Обновлено в 09:59
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Наука
Дружба между дельфинами возникает так же, как между людьми
Группа исследователей из университетов Бристоля, Цюриха и Западной Австралии выяснила, что дельфины формируют дружеские отношения через общие интересы — точно так же, как и люди.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Источник: Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным.
Обновлено в 18:18
Общество
Популярные блогеры отпраздновали День России с подписчиками в Москве
В Москве в парке «Сокольники» популярные блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 12:35
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Сторонники «новой церкви» захватили церковный дом УПЦ под Киевом
"После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма", — сообщили в епархии.
Обновлено в 13:00
Культура
Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала
Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:16
Хоккей
«Динамо» пожелало удачи Барбашеву в финале Кубка Стэнли
Обновлено в 16:44
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото
Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено в 11:14