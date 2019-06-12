Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс 10:52

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Райан Гиггз: «Никогда не видел никого быстрее Джеймса»

Матч ТВ12:23

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Суонси» Джеймса

Советский спорт11:11

Дэниэл Джеймс: «АПЛ – лучшая лига в мире, „МЮ“ – идеальное место для меня»

Sports.ru11:15

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе футболиста сборной Уэльса

Sport24.ru10:27

Дэниэл Джеймс горд стать игроком «МЮ»

Спорт-Экспресс11:16

«Манчестер Юнайтед» официально подписал полузащитник «Суонси». ВИДЕО

Sport.ru11:15

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом

РИА Новости10:45
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Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Авто

Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд

Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено в 18:30
Политика

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске

Обновлено в 09:59
Спорт

Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество

WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных

Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Политика

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Стильная крестьянка и эпичная модница: Влад Кадони оценил наряды звезд

Обновлено в 18:20
Наука

Дружба между дельфинами возникает так же, как между людьми

Группа исследователей из университетов Бристоля, Цюриха и Западной Австралии выяснила, что дельфины формируют дружеские отношения через общие интересы — точно так же, как и люди.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Источник: Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным.
Обновлено в 18:18
Общество

Популярные блогеры отпраздновали День России с подписчиками в Москве

В Москве в парке «Сокольники» популярные блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 12:35
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили церковный дом УПЦ под Киевом

"После вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими (УПЦ) верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма", — сообщили в епархии.
Обновлено в 13:00
Культура

Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:16
Хоккей

«Динамо» пожелало удачи Барбашеву в финале Кубка Стэнли

Обновлено в 16:44
Культура

Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выиграла суд у команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 14:24
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского

Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено в 12:58
Гаджеты

Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото

Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено в 11:14
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