Джеймс Кэмерон раскрыл название очередного «Терминатора»Вечерняя Москва вчера в 15:53

с чего всё началось

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон поделился подробностями о новом фильме популярной кинофраншизы «Терминатор», премьера которого запланирована на 31 октября 2019 года. По словам Кэмерона, рабочее название шестой части франшизы — «Терминатор: Темная судьба» (Terminator: Dark Fate).

Армия и оружие Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации По информации «Пресс Ассошиэйшн», Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны.

Политика В сети показали Трампа с лысиной и без загара Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.

Экономика Названы регионы России с самым доступным бензином Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общество Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.

Кино «Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA Сам господин Куарон стал лучшим режиссером по версии BAFTA. Картина получила награды в четырех номинациях.

Технологии Пассажиры беспилотных такси смогут пообщаться с виртуальным водителем В России создают приложение для беспилотных такси с виртуальным водителем, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации «Автонет» Ярослава Федосеева.

Транспорт Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.

Общество У Coca-Cola появится новый вкус Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе.

Общество В российские города могут вернуть палатки и ларьки На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

Экономика Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.

Здоровье Эпидемия гриппа: многие школы в регионах закрыты на карантин Из-за вспышки заболеваний школы Улан-Удэ закрыли на карантин, а по всей республике отменили и перенесли ряд массовых культурных и спортивных мероприятий.

Происшествия В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

Космос Маск рассказал о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180 Разрабатываемый американской космической компанией SpaceX двигатель Raptor опередил российский РД-180 по уровню давления в камере сгорания.

Авто Nissan повысил цены на две свои модели в России Спорткар Nissan GT-R, представленный в единственной комплектации с 3,8-литровым 555-сильным мотором, подорожал до 7 626 000 рублей.

Происшествия В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Здоровье Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Экономика Банки предложили рецепт от зарплатного рабства В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.

Хоккей Владимир Тарасенко оформил хет-трик и забил 200-й гол за карьеру У «хищников» команда Тарасенко выиграла два матча подряд, а сам россиянин забросил в них 4 шайбы.

Общество В Московском зоопарке родились пингвинята В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.