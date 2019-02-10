Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»Газета.Ru вчера в 14:14

с чего всё началось

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo. По его словам, рабочее название новой части фильма про киборга - "Терминатор: Темная судьба".

Происшествия Капитан судна «Норд» вернулся в Крым Капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который находился на Украине под следствием, вернулся в Крым.

Космос Российский спутник засек неизвестные науке физические явления "Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.

Транспорт Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве На улицах Москвы начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая.

Армия и оружие Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».

Общество Появилось фото лысого и бледного Трампа Лайк под фото поставили более 56 тысяч человек, а репостнули 19 тысяч. Таким образом фото стало вирусным.

Кино «Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.

Общество Напиток Coca-Cola получит новый вкус Вкус апельсина и ванили получит новый газированный напиток Coca-Cola. Об этом говорится в сообщении компании.

Происшествия В ДТП в Таиланде погибли двое россиян На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.

Культура Ушел из жизни экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер Рон Миллер, зять Уолта Диснея и экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер ушел из жизни 10 февраля.

Технологии Полиция заинтересовалась платной рекламой мошенников в Google Известно, что мошенники, размещавшие платную рекламу в Google, предлагали от имени крупных банков поучаствовать в опросе за вознаграждение от восьми тысяч до 130 тысяч рублей.

Происшествия В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

Общество Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

Транспорт Милонов предложил отменить эвакуацию машин за неправильную парковку Как передаёт РИА Новости, петербургский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отменить в стране эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.

Авто Great Wall представила серийный кроссовер Haval F7x для России Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кросс-купе Haval F7x, который появится в том числе на рынке России до конца текущего года.

Происшествия Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева» В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.

Космос НАСА опубликовало панораму Марса Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.

Экономика Названы российские регионы с самым доступным бензином Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Общество На Новой Земле из-за нашествия белых медведей ввели режим ЧС С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей введен режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия В Белоруссии школьник убил ножом учительницу и подростка Ученик одной из школ города Столбцы к западу от Минска напал с ножом на троих школьников и учительницу, сообщает МВД Белоруссии.

Экономика Михалков и Кончаловский занялись вендингом Компания «Мобильные технологии торговли», создателем которой являются братья, кинорежиссёры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, привлекла новых партнёров для развития вендингового бизнеса.

Общество Семь российских регионов переходят на цифровое вещание Первая волна перехода на цифровое вещание стартует в России в понедельник, аналоговый сигнал будет отключен в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.