Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» за обгон «Аватара»ГЛАС.RU 15:59
В пятницу общая мировая прибыль «Мстители: финал» достигла 2789,2 миллиона долларов о оставалось всего 500 тысяч долларов, чтобы превзойти «Аватара», чей рекорд составляет 2789,7 миллиона долларов. В воскресенье рекод был побит, поскольку кассовые сборы «Мстителей» достигли 2,79 миллиарда долларов.
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