Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»Киноафиша России 07:51
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории. Кинокомикс собрал 2,790,2 млрд долларов в мировом прокате.
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Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Путешествия
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До конца года в «Победе» ожидают продажи 50 тысяч путёвок.
Обновлено в 00:28
Политика
В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду
Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Обновлено в 11:35
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
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Политика
Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ
Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.
Обновлено в 06:43
Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Наука
В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев
Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Маленький мальчик был ранен в результате стрельбы в Торонто
В Торонто в результате стрельбы был ранен двухлетний мальчик. Об этом сообщает телеканал СТV.
Обновлено в 16:53
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:42
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 11:18
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Единоборства
Звезда «Чудаков» Стив-О вызвался выйти в октагон против Бибера вместо Круза
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56