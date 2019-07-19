Футбол
Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»РИА Новости 05:17
Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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Обновлено вчера в 11:23
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика
В Сенате США потребовали проверить российское приложение FaceApp
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил в письме к руководителям Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp для обработки фотографий может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять соответствующие меры.
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
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На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
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Обновлено в 02:49
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На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Политика
В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.
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Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля
Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Немецкие СМИ усомнились в необходимости санкций против России
Статья на сайте ARD появилась после того, как накануне премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер призвал снять санкции против России.
Обновлено в 04:44
Экономика
Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей
Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США
Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Политика
Меркель назвала личным делом вопрос здоровья после нескольких приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает интерес к состоянию собственного здоровья, но считает этот вопрос личным делом.
Обновлено в 05:24
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13