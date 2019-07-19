Футбол

Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»РИА Новости 05:17

Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
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Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»

РИА Новости05:17

Баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»

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Джеймс Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»

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Американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». В 2013 году первый раз принял участие в матче всех звезд НБА, в дебютном сезоне за «Рокетс». В 2012 году, выступая за клуб «Оклахома-Сити Тандер», был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2018 году в своем шестом сезоне за «Рокетс» впервые в карьере был признан Самым ценным игроком НБА.
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Американский футбольный клуб
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