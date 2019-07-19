Футбол
Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»РИА Новости 05:17
Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
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Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
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Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией
Член комиссии по избирательным правам назвал произошедшее примером действительных фальсификаций, требования либеральной общественности — выходящими за рамки закона, а все это вместе — звеньями одной цепи.
Обновлено в 05:40
Политика
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В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России
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Обновлено в 02:42
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Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Политика
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
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Путин пообщался с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Президент России Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
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Обновлено в 02:48
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой
Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
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Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Наука
Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации
Обновлено вчера в 09:21
Общество
ФСБ разрешат отменять любой международный рейс
ФСБ сможет отменять любые международные рейсы в случае «угрозы безопасности России».
Обновлено в 05:22
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37