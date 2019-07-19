Футбол

Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»РИА Новости 05:17

Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
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Харден: «Я должен принести Хьюстону чемпионство»

Sport.ru06:29

Джеймс Харден: «Знаю, что должен принести Хьюстону чемпионство. Это случится очень скоро»

Sports.ru06:08

Харден станет совладельцем футбольного клуба

Матч ТВ03:43

Харден станет совладельцем футбольного клуба

Sportbox.RU03:43

Харден станет совладельцем футбольного клуба

Спорт-Экспресс03:21

Харден стал совладельцем «Хьюстон Динамо» из MLS

Sport24.ruвчера в 23:18

Баскетболист Харден стал совладельцем футбольного «Хьюстон Динамо»

RT на русскомвчера в 16:34
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
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Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией

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Обновлено в 06:30
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В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России

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Обновлено в 02:42
Футбол

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Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
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Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика

Путин пообщался с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области

Президент России Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения.
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
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Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
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Политика

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Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды

Эксперты Роскачества и Ягодного союза рассказали, как выбрать крыжовник, малину, ежевику, смородину, голубику, а также о том, как ягоды правильно мыть и хранить.
Обновлено в 01:00
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Общество

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Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Новые предположения дизайна камер на предстоящем iPhone XI

IPhone 2019 года получит третью заднюю камеру, и хотя мы уже видели кучу рендеров и пустышек, все еще идут споры о том, как новый массив объективов будет выглядеть на конечном продукте.
Обновлено в 02:48
Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой

Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Культура

Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей

Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
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Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации

Обновлено вчера в 09:21
Общество

ФСБ разрешат отменять любой международный рейс

ФСБ сможет отменять любые международные рейсы в случае «угрозы безопасности России».
Обновлено в 05:22
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Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». В 2013 году первый раз принял участие в матче всех звезд НБА, в дебютном сезоне за «Рокетс». В 2012 году, выступая за клуб «Оклахома-Сити Тандер», был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2018 году в своем шестом сезоне за «Рокетс» впервые в карьере был признан Самым ценным игроком НБА.
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Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из Хьюстона, штат Техас. С 2006 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Команда выиграла Кубок MLS в первые два сезона существования. С 2012 года клуб выступает на новом домашнем стадионе «Би Би Ви Эй Компасс Стэдиум», вмещающим 22 039 зрителей. Команда принадлежит инвестиционной группе уроженца Мексики Габриэля Бренера, у которого находится контрольный пакет акций. Миноритарными владельцами являются боксёр Оскар де ла Хойя, Джейк Силверстайн и Бен Гилл.
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