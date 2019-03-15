Кино
Джеймс Ганн вернется к съемкам «Стражей галактики»Реальное время 01:22
Киностудия Disney вернула режиссера Джеймса Ганна к работе над съемками третьей части популярной киносаги "Стражи галактики".
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Студия Disney восстановила Джеймса Ганна в должности режиссера «Стражей Галактики 3»
Эхо Москвывчера в 20:07
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