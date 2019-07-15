Кино

Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщинойBimru.ru 08:55

В самой эффектной сцене нового фильма перед зрителем предстанет новая героиня. Глава разведывательной службы, его вновь будет играть Рейф Файнс, сделает звонок Бонду и сообщит, что появилось новое дело, необходима помощь агента в спасении мира.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Комсомольская правда18:28

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

News.ru04:44

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Эхо Москвы11:26

СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАСС04:54

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новости04:52

Нового агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса

Дождь11:14

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБК05:43
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Игры

Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти

Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Происшествия

«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
Политика

Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года

Украина продлила ограничения на поставки из России продуктов питания и обширной номенклатуры промышленных товаров еще на год, до конца 2020 года.
Обновлено в 14:26
Экономика

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Гаджеты

Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах

Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Авто

Прототип обновлённого Opel Insignia замечен на Нюрбургринге

Вслед за премьерой нового Opel Astra, автопроизводитель вывел на тесты обновлённую Insignia, причём испытания проводились сразу на Нюрбургринге.
Обновлено в 10:18
Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Транспорт

Беглов назвал проект развязки Шуваловского проспекта с ЗСД затратным

В Петербурге подготовили проект строительства транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД.
Обновлено в 10:13
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Новгородский экс-замгубернатора получил 10 лет колонии за коррупцию

По информации пресс-службы регионального управления СК, дело о взятке на 17 млн рублей в отношении Шалмуева ведомство возбудило в 2018 году.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Гаджеты

Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Общество

«М.Видео» выставит алкоголь на онлайн-витрину

Онлайн-маркетплейс Goods группы «М.Видео—Эльдорадо» запускает сервис, позволяющий бронировать товары и забирать их из розничных магазинов.
Обновлено в 18:23
Интернет

Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp

Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Политика

Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями

Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
Здоровье

На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года

Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 07:31
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Британская актриса, известная по сериалу «Под несчастливой звездой».
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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