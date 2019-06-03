Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардеромSputnik Узбекистан 00:09

с чего всё началось

Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes. Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.

Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером

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