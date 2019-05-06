Футбол
Джефферсон Фарфан выбыл до конца сезонаРадио Зенит 10:38
Перуанский нападающий не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Напомню, в субботу Фарфан был заменен из-за травмы в матче с тульским «Арсеналом».
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