Футбол

Джефферсон Фарфан выбыл до конца сезонаРадио Зенит 10:38

Перуанский нападающий не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского клуба. Напомню, в субботу Фарфан был заменен из-за травмы в матче с тульским «Арсеналом».
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