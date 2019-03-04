Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии ForbesТАСС вчера в 13:03

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте издания. Публикация самого списка запланирована на вторник, 5 марта.

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

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