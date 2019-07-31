с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.

Политика Медведчук оценил шансы достичь мира на Украине По словам Медведчука, если окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено и дальше выражать приверженность минским соглашениям из-за привязки к санкциям против России, то в стране придется еще долго ждать мира.

Политика Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Общество В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов 27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.

Гаджеты Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.

Финансы Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.

Армия и оружие МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Энергетика Нефть марки Brent подешевела на 6% Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.