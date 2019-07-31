Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдКоммерсантъ 07:54
Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.Ведомости07:04
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
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Овечкин намекнул на завершение карьеры
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Армия и оружие
КНДР заявила об испытании реактивного снаряда нового типа
В КНДР опубликовано официальное заявление об испытании управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, которое прошло 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
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Обновлено в 02:15
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
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Главой департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Иван Зимин
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Обновлено в 09:21
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«Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов
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Обновлено вчера в 05:01
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МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
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Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
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