с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Политика Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".

Футбол «Арсенал» объявил о трансфере Пепе Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.

Общество В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.

Общество В российском регионе задумались о введении налога на бездетность Башкирия может ввести налог на бездетность для повышения рождаемости в регионе.

Общество Названы журналисты, которым россияне доверяют больше всего Соловьев, Малахов и Познер входили в число наиболее авторитетных для россиян журналистов и год назад.

Политика Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь в тушении пожаров Россия при необходимости воспользуется предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири.

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Футбол Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре» На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».

Здоровье Заведующий хирургическим отделением в ОДКБ уволен Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении Заведующий хирургическим отделением ОДКБ Роман Попов покинул пост после скандала с массовым увольнением.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Общество Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Здоровье Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.

Армия и оружие КНДР заявила об испытании реактивного снаряда нового типа В КНДР опубликовано официальное заявление об испытании управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, которое прошло 31 июля под руководством лидера страны Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на государственное северокорейское агентство ЦТАК.

Происшествия В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми Моторная лодка, на которой из одного поселка в другой переправлялись двое взрослых и трое детей, перевернулась на реке в Свердловской области, ведется поиск людей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Экономика Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).

Общество Гидрометцентр прогнозирует холодный август на Северо-Западе страны Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Синоптики прогнозируют, что в августе температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе будет ниже нормы.

Финансы Главой департамента финансовых технологий ЦБ РФ назначен Иван Зимин "Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", — сказано в сообщении.

Экономика «Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов «Нафтогаз» подал в Гаагский суд иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.

Политика МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".