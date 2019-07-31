с чего всё началось

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Наука Компания Ford купила робототехническую фирму Автогигант, поглотивший Quantum Signal, пообещал "сохранение уникальной культуры" компании, как это было сделано с ранее приобретённой израильской фирмой SAIPS (машинное зрение, искусственный интеллект и самообучающиеся системы).

Армия и оружие В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019» В период с 1 по 9 августа 2019 г. под комндованием главы ВМФ адмирала Николая Евменова в Балтийском море проводится оперативное учение «Океанский щит-2019».

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Происшествия СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Политика МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Политика Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы» Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».

Общество Украинская госкомпания отказалась от вышиванок Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).

Хоккей Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение об интервью нападающего "Рейнджерс" Артемия Пананрина.

Политика Кличко допросили по делу о земельных махинациях Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.

Общество В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.

Происшествия Налоговая решила проверить телеканал «Дождь» Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Наука Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.

Общество В Башкирии могут ввести налог на бездетность Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Финансы Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.

Космос Звезда с чудовищной скоростью вылетела из центра нашей галактики Предполагают, что звезда была двойной, и этот тандем неосторожно приблизился к гигантской черной дыре в центре галактики.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.

Политика ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине 16 сентября провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.