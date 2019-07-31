Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдRambler News Service 07:58
Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.Ведомости07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Обновлено вчера в 15:30
Гаджеты
Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения
Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.
Обновлено в 12:53
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в первом полугодии 2019 года.
Обновлено в 08:36
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Общество
2 августа в Покровском храме села Мишкино пройдет чтение акафиста святому пророку Илии и панихида о воинах-десантниках
Обновлено 30 июля в 02:01
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Футбол
Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:42
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Политика
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Экономика
Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7%
Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.
Обновлено в 11:11
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16