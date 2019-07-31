с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.

Гаджеты Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Политика СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан уйдет со своей должности.

Гаджеты Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в первом полугодии 2019 года.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Кино Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника» Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.

Армия и оружие В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Футбол Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропорт Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Политика Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети Президент США Дональд Трамп произнес речь в Вирджинии, не обращая внимание на жука, который ползал по его волосам.

Футбол «Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.

Армия и оружие Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.

Экономика Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7% Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.