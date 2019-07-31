с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.

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Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за Крыма Украинская компания «Нафтогаз» подала в Гаагский суд иск о компенсации убытков от потери оставшихся в Крыму активов группы.

Происшествия В Бангкоке произошло семь взрывов В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Авто Lamborghini Urus получил двухдверное исполнение Предполагается, что итальянский автопроизводитель разрабатывает новые модели для семейства Urus, но одним кроссовером, которого нет в планах, является двухдверная версия.

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Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

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