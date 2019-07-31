Экономика

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдRambler News Service вчера в 07:58

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.
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Основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, сообщает Forbes
 в четверг, 1 августа.
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