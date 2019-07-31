с чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.

Транспорт ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Армия и оружие «Туполев» создаст военно-транспортный самолет на замену Ан-12 «В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», — цитирует гендиректора «РИА Новости».

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Политика Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Политика ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.

Технологии В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Космос Расшифрован механизм гамма-всплесков из космоса В конце 90-х годов стало понятно, что длинные всплески (длящиеся более нескольких секунд) возникают во время гибели и коллапса массивных звезд.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.