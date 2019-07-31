Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрдRambler News Service вчера в 07:58
Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на поданные в SEC документы.
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с чего всё началось
Согласно документам, направленным компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), общая стоимость акций составила $1,8 млрд, пишет американский Forbes.Forbesвчера в 14:13
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ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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Обновлено в 05:31
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Малком пропустил тренировку «Барселоны»
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
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Последним клубом 30-летнего Дьякова было минское «Динамо», за команду он выступал с февраля по июнь.
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