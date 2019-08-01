с чего всё началось

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Здоровье Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.

Политика Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.

Политика Стала известна дата новых трехсторонних переговоров по газу Трехсторонние переговоры о транзите газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией состоятся в Брюсселе 16 сентября.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Происшествия Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».

Армия и оружие МИД РФ опасается военных столкновений в Персидском заливе МИД РФ с настороженностью наблюдает за нарастанием конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, который может привести к серьезному военному столкновению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 августа на брифинге, сообщает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Здоровье Зуд в глазах спас британку от опухоли мозга Британка Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга, потому что своевременно обратилась к медикам из-за зуда в глазах.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Энергетика «Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.

Технологии X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех» «Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

Спорт Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).

Происшествия Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.

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Армия и оружие В Японии возобновляют полеты F-35A Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.