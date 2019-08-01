Экономика

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрдИнтерфакс 06:33

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил
 Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
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