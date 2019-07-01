Политика
Пост Катамадзе о выступлениях в России удален из соцсетиЭкономика сегодня 30 июня в 23:30
В своем сообщении Катамадзе заявила, что в России больше выступать не собирается. Так она отреагировала на критику со стороны грузинской общественности. По ее словам, выступление на фестивале «Усадьба Jazz» было последним российским концертом, пишет Infox.
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Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России.
— Владимир Соловьев, российский журналистКомсомольская правда 30 июня в 13:00
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