Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт. Для него этот гол стал первым в серии А. 19-летнему голландцу потребовалось 11 матчей (пять раз он выходил в стартовом составе) в итальянском первенстве, чтобы забить дебютный гол.

Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А

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