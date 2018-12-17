Футбол

Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А
Sports.ru
16:56

Рома — Дженоа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
14′
Эрвин Зуканович
17′
Кшиштоф Пентек
Федерико Фасио
31′
33′
Оскар Хильемарк
Джастин Клюйверт
45′
Николо Дзаньоло
48′
Бриан Кристанте
59′
60′
Эрвин Зуканович
Педру Перейра
65′
Сандро
Эстебан Ролон
68′
Ромуло Соуза
Горан Пандев
Дженгиз Ундер
Давид Сантон
76′
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
80′
Патрик Шик
87′
90′+3′
Эстебан Ролон
Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт. Для него этот гол стал первым в серии А. 19-летнему голландцу потребовалось 11 матчей (пять раз он выходил в стартовом составе) в итальянском первенстве, чтобы забить дебютный гол.
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