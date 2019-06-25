Джано спел песню на сборе «Спартака»Soccer.ru 04:13

Полузащитник "Спартака" Джано вернулся в состав команды после аренды в "Крыльях Советов". Игрок вместе с другими футболистами "красно-белых" находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo".

Политика В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20 Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Армия и оружие Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации 11 июня помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к третьему саммиту США и КНДР.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Политика В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Хоккей Хоккейный ЦСКА признан лучшим клубом Европы Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших клубов Европы по версии известного хоккейного портала HockeyArchives.

Шоу-бизнес Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца от принца Гарри Меган Маркл неожиданно для публики изменила дизайн кольца, подаренного принцем Гарри по случаю их помолвки.

Политика В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Технологии На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Происшествия Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Происшествия Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.

Общество Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса» Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.

Экономика С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон» Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек.

Авто Автопром в России сильно напрягает падение продаж Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.

Армия и оружие На «Армии-2019» рассекретили новейший вертолет «Ночной охотник» Как отметили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника".

Политика В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.