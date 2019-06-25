Футбол
Джано спел песню на сборе «Спартака»Soccer.ru 04:13
Полузащитник "Спартака" Джано вернулся в состав команды после аренды в "Крыльях Советов". Игрок вместе с другими футболистами "красно-белых" находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20
Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Правящая партия Армении проголосовала против возвращения России в ПАСЕ
Что касается делегации из Армении в составе 4-х депутатов, то представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
Обновлено в 07:02
Политика
Эрдоган заявил о поставках российских С-400 с июля
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
11 июня помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов к третьему саммиту США и КНДР.
Обновлено в 01:05
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Хоккейный ЦСКА признан лучшим клубом Европы
Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших клубов Европы по версии известного хоккейного портала HockeyArchives.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца от принца Гарри
Меган Маркл неожиданно для публики изменила дизайн кольца, подаренного принцем Гарри по случаю их помолвки.
Обновлено в 03:09
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Ювентус» хочет продать Игуаина
Обновлено в 07:14
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Экономика
С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон»
Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек.
Обновлено в 07:28
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
На «Армии-2019» рассекретили новейший вертолет «Ночной охотник»
Как отметили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника".
Обновлено в 07:15
Политика
В Кремле не удивились прошению об отставке Евкурова
Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не было сюрпризом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:52
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43