Футбол

Джано спел песню на сборе «Спартака»Soccer.ru 04:13

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Полузащитник "Спартака" Джано вернулся в состав команды после аренды в "Крыльях Советов". Игрок вместе с другими футболистами "красно-белых" находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo".
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Грузинский футболист решил спеть во время тренировки со «Спартаком»

Газета.Ru06:40

Джано спел песню на сборе «Спартака»

Soccer.ru04:13
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