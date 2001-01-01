Футбол

Джано спел песню на сборе «Спартака»Soccer.ru 04:13

Полузащитник "Спартака" Джано вернулся в состав команды после аренды в "Крыльях Советов". Игрок вместе с другими футболистами "красно-белых" находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo".
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Джано спел песню на сборе «Спартака»

Soccer.ru04:13

Зажигательный танец Джано на сборах «Спартака». Видео

Спорт-Экспресс04:02
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Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
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В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
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Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь

Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь Телеведущая Виктория Боня дала новое интервью.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
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Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
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Космос

«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен

Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Космос

Три космонавта с МКС вернулись на Землю

По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено вчера в 05:30
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

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Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
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Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
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Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Баскетбол

Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА

Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В дома родственников кассирши из Башкирии пришли полицейские

Обновлено в 02:43
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини

На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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