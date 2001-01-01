Джано спел песню на сборе «Спартака»Soccer.ru 04:13

Полузащитник "Спартака" Джано вернулся в состав команды после аренды в "Крыльях Советов". Игрок вместе с другими футболистами "красно-белых" находится на сборе в Австрии. Хавбек во время очередной тренировки исполнил песню немецкой евроданс-группы Mr. President "Coco Jamboo".

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь Телеведущая Виктория Боня дала новое интервью.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Космос «Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.

Космос Три космонавта с МКС вернулись на Землю По данным агентства, космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак вернулись на Землю.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Общество Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.

Шоу-бизнес Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Происшествия Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».

Армия и оружие В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).

Происшествия В Московском уголовном розыске массово сократят начальников В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.

Экономика Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.

Экономика Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.

Общество Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Экономика Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».

Баскетбол Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.