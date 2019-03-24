Футбол
Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020Газета.Ru 16:18
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе оказал помощь игроку сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии вступать НАТО
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не хочет членства в НАТО.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии
Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Тамбов» с минимальным счетом одолел «Чертаново»
Обновлено в 08:53
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года представлен в воскресенье перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 16:13
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Футбол
Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд
Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба.
Обновлено в 16:02
Политика
Источник рассказал об экстренном совещании министров в резиденции Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров в своей загородной резиденции Чекерс на фоне обострившегося кризиса в правительстве на фоне Brexit, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:16
Футбол
Президент Хорватии смотрела матч против Венгрии на трибуне вместе с фанатами
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присутствовала на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Венгрии (1:2). Она смотрела игру на трибуне вместе с болельщиками из Хорватии.
Обновлено в 15:51
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:11
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Наталья Водянова отметила 13-летие дочери Невы
24 марта дочери Натальи Водяновой исполнилось 13 лет.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Сочи иномарка сбила на «зебре» мать с двумя детьми
В Сочи водитель автомобиля Skoda сбил женщину с двумя детьми.
Обновлено в 14:05
Экономика
В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей
В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.
Обновлено в 15:58
Наука
Назван способ увеличить продолжительность жизни
Обновлено 21 марта в 15:54
Театры
Фестиваль учеников Олега Табакова «Атом Солнца» пройдет в Москве
Фестиваль памяти Олега Табакова "Атом Солнца", на котором состоятся мастер-классы и спектакли учеников режиссера, пройдет в Москве с октября по декабрь 2019 года.
Обновлено в 12:36
Политика
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тыс. тонн бензина.
Обновлено в 10:15
Общество
В Дубае «лучшему учителю в мире» вручили миллион долларов
Обновлено в 16:26
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На улице Маршала Говорова «Газель» отбросила колёса после аварии
В воскресенье, 24 марта, в девятом часу вечера на улице Маршала Говорова «Газель» лишилась передних колёс и перевернулась после столкновения с автомобилем Subaru.
Обновлено в 14:32
Спорт
Йоханнес Бё выиграл малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов
Норвежец Йоханнес Бё победил в масс-старте на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) и стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:14
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26