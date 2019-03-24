Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020Газета.Ru 16:18

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе оказал помощь игроку сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020

Политика Вучич заявил о нежелании Сербии вступать НАТО Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не хочет членства в НАТО.

Здоровье Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".

Политика Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Футбол Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года представлен в воскресенье перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщается на сайте УЕФА.

Происшествия На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.

Футбол Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба.

Политика Источник рассказал об экстренном совещании министров в резиденции Мэй Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров в своей загородной резиденции Чекерс на фоне обострившегося кризиса в правительстве на фоне Brexit, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Футбол Президент Хорватии смотрела матч против Венгрии на трибуне вместе с фанатами Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович присутствовала на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Венгрии (1:2). Она смотрела игру на трибуне вместе с болельщиками из Хорватии.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Экономика В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.

Театры Фестиваль учеников Олега Табакова «Атом Солнца» пройдет в Москве Фестиваль памяти Олега Табакова "Атом Солнца", на котором состоятся мастер-классы и спектакли учеников режиссера, пройдет в Москве с октября по декабрь 2019 года.

Происшествия На улице Маршала Говорова «Газель» отбросила колёса после аварии В воскресенье, 24 марта, в девятом часу вечера на улице Маршала Говорова «Газель» лишилась передних колёс и перевернулась после столкновения с автомобилем Subaru.

Спорт Йоханнес Бё выиграл малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов Норвежец Йоханнес Бё победил в масс-старте на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) и стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине по итогам сезона-2018/19.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.