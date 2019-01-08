Футбол

Джано прокомментировал трансферные слухи
Soccer.ru
03:55

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал трансферные слухи, которые связывали его с переходом в другой клуб.
Soccer.ru03:55

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Жано Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Матч ТВ04:56

Жано Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Sportbox.RU04:56

Джано прокомментировал трансферные слухи

Soccer.ru03:55

Джано Ананидзе: Пока я игрок «Спартака»

Советский спорт04:12

Ананидзе: «Крылья Советов»? Пока я игрок «Спартака»

Sport24.ru03:36

Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Sport.ru04:28

Трансферные новости и слухи в РПЛ

RT на русскомвчера в 11:06
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Политика

Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал

Обновлено в 07:13
Политика

Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.
Обновлено в 06:18
Общество

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Обновлено в 03:47
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

На Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин рассказал, какими видит новые культурные комплексы

Культурно-образовательные и музейные комплексы, которые будут созданы в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово, должны быть доступны для людей всех возрастов, должны соответствовать их интересам и запросам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Общество

Историю про «Курск» вычищают из памяти

МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Общество

В МВД рассказали, какую купюру подделывают чаще всего

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, самой популярной у фальшивомонетчиков остается пятитысячная купюра.
Обновлено в 02:16
Спорт

Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января

Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Обновлено в 05:13
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Автоспорт

Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»

Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Технологии

Mastercard убирает название из своего логотипа

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии

Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Эрдоган осудил заявление Болтона о сирийских курдах

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.
Обновлено в 05:21
Кино

Умер актер из «Криминального чтива» Роберт Рут

Обновлено в 00:21
Политика

Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану

Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Украинец убил собутыльника 60 ударами ножа

«Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу», — сообщили в пресс-службе областного управления полиции Украины.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков

Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин рассказал о своём звании лейтенанта артиллерии

Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В ЛНР заявили об артиллерии ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Петербурге из-за прорыва теплотрассы пострадали 2 человека

В Санкт-Петербурге почти 500 жилых и нежилых зданий Невского района перевели на резервную схему отопления из-за прорыва теплотрассы.
Обновлено в 06:30
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