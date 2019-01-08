Футбол

Джано прокомментировал трансферные слухи
Soccer.ru
03:55

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал трансферные слухи, которые связывали его с переходом в другой клуб.
Soccer.ru03:55

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Жано Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Матч ТВ04:56

Жано Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Sportbox.RU04:56

Джано прокомментировал трансферные слухи

Soccer.ru03:55

Джано Ананидзе: Пока я игрок «Спартака»

Советский спорт04:12

Ананидзе: «Крылья Советов»? Пока я игрок «Спартака»

Sport24.ru03:36

Ананидзе: «Пока я игрок „Спартака“»

Sport.ru04:28
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

Обновлено в 02:23
Происшествия

На месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске нашли ценные вещи

Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.
Обновлено в 02:18
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»

В России ведутся работы по созданию для ВМФ новейшей крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. километров.
Обновлено в 05:06
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Политика

Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Кино

Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Обновлено в 02:26
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии

Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.
Обновлено в 03:08
Общество

В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз

По меньшей мере 22 человека пострадали от ожогов ядовитой медузы "ируканджи" на северо-востоке Австралии, сообщает австралийский телеканал SBS.
Обновлено в 02:49
Технологии

Mastercard решила поменять логотип

С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

Ходовые испытания новых российских атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») завершатся летом текущего года.
Обновлено вчера в 19:39
Кино

В Театре на Таганке проходит прощание с актёром Иваном Бортником

Обновлено в 03:32
Происшествия

Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым

В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Не менее девяти человек погибли из-за снегопадов в Германии и Австрии

По меньшей мере девять человек погибли из-за мощных снегопадов в Австрии и на юге Германии.
Обновлено вчера в 18:44
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Автоспорт

Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова

Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Обновлено в 03:47
Экономика

Турция закрыла Босфор для судов

Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости.
Обновлено в 04:51
Политика

Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции

Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану

Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды

Около 70 тысяч человек в Орле остались без холодной воды из-за прорыва труб, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Обновлено в 04:49
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