Футбол
Джано летом может перейти в «Краснодар»Чемпионат вчера в 10:19
26-летний Джано является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.
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Агент Джано: «„Краснодар“ — отличный клуб, но контактов с ним у меня не было»
Sport24.ruвчера в 12:01
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