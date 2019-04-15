Джано летом может перейти в «Краснодар»Чемпионат вчера в 10:19

26-летний Джано является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

Джано летом может перейти в «Краснодар»

Транспорт В России намерены организовать платные перекрестки В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Транспорт Проезд по платным дорогам подорожает В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.

Общество Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно "В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.

Происшествия Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.

Общество Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.

Общество СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Политика Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Политика Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.

Здоровье Женщины в возрасте безысходно поправляются: врачи назвали причину Как ранее сообщал "СуперОмск", в 2018 году Омская область попала в число 39 субъектов, где проживают больше всего людей с ожирением.

Хоккей Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Футбол Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Армия и оружие Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Политика «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Армия и оружие Почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга».

Общество Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.

Происшествия Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.