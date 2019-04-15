Футбол
Джано летом может перейти в «Краснодар»Чемпионат вчера в 10:19
Футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно. Напомним, что Джано принадлежит «Спартаку», а за самарский клуб выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отметился одной голевой передачей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Агент Джано: «„Краснодар“ — отличный клуб, но контактов с ним у меня не было»
Sport24.ruвчера в 12:01
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Названы главные страхи жителей РФ
Третье место занимает страх гонки вооружений, связанный с напряженными отношениями России и США.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Авто
Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о ликвидации под Мариуполем диверсионной группы ДНР
На мариупольском направлении вечером в понедельник украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований ДНР.
Обновлено в 04:23
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем
Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Минюст США намерен опубликовать доклад Мюллера на этой неделе
Министерство юстиции Соединенных Штатов планирует в ближайший четверг, 18 апреля опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
У Samsung готов 5-нанометровый техпроцесс FinFET EUV
Компания Samsung Electronics объявила о завершении разработки 5-нанометрового техпроцесса FinFET EUV.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже в России норвежец приговорён к 14 годам колонии
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже в России норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строго режима.
Обновлено в 04:53