Джано летом может перейти в «Краснодар»Чемпионат вчера в 10:19

Футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно. Напомним, что Джано принадлежит «Спартаку», а за самарский клуб выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отметился одной голевой передачей.

Джано летом может перейти в «Краснодар»

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