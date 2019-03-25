Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с ИрландиейSport24.ru 03:13

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе из-за травмы пропустит отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Ирландии. Игра состоится 26 марта в Дублине. В предыдущей квалификационной игре со Швейцарией (0:2) Джано спас жизнь защитнику Фабиану Шеру.

Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с Ирландией

Космос Франция и Китай осуществят совместную лунную миссию в 2023-2024 году Как уточнили в CNES, стороны планируют приступить к планированию новой миссии, призванной следить за состоянием океанов и влажностью почвы.

Общество Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Политика Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».

Хоккей Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Армия и оружие Трое российских военных погибли в Сирии Минобороны России заявило о гибели трех российских военных в Сирии в конце февраля при нападении боевиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.

Политика В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.

Политика Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Общество Сельский преподаватель из Кении получил $1 млн как лучший учитель мира Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн.

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

Происшествия Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Армия и оружие Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".