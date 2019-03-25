Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с ИрландиейSport24.ru 03:13

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе из-за травмы пропустит отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Ирландии. Игра состоится 26 марта в Дублине. В предыдущей квалификационной игре со Швейцарией (0:2) Джано спас жизнь защитнику Фабиану Шеру.

Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с Ирландией

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Гаджеты Apple представила обновление своего видеосервиса TV App Корпорация Apple представила обновление своего потокового видеосервиса TV App.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Футбол «Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом "Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.

Экономика Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Политика В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины Парламентарий заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.

Футбол Сборная Франции разгромила Исландию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Франции на своем поле провела матч с командой Исландии в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Хоккей Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Футбол Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020 Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Дефицита детского питания в России не ожидается Россельхознадзор опроверг информацию о возможном дефиците детского питания из-за ужесточения мер ветеринарного контроля.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.