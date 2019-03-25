Футбол
Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с ИрландиейSport24.ru 03:13
Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе из-за травмы пропустит отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Ирландии. Игра состоится 26 марта в Дублине. В предыдущей квалификационной игре со Швейцарией (0:2) Джано спас жизнь защитнику Фабиану Шеру.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
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