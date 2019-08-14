Футбол
Джано: «Я хочу быть лидером „Спартака“»Soccer.ru 06:43
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о своих лидерских качествах. Я хочу быть лидером «Спартака». Но понимаю, что либо сейчас, либо никогда.
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Кино
Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 13:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол
Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» в твиттере
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Футбол
Балотелли определился со своим следующим клубом
Обновлено в 08:49
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Экономика
«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Наука
В Германии разрабатывают шестиместное электрическое аэротакси
Немецкая компания Fraundorfer Aeronautics официально заявила о старте разработки нового аэротакси.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом третьего фигуранта дела о беспорядках
Московский городской суд по итогам рассмотрения жалобы на арест со стороны обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля Самариддина Раджабова оставил его под стражей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева отправили в СИЗО
Верх-Исетский районный суд отправил в СИЗО Владимира Васильева, который устроил 4 августа страшное ДТП на улице Малышева.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя блокадницей
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпан
Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее.
Обновлено в 04:21
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Технологии
Читы для Apex Legends и CS:GO могут украсть ваши личные данные
Вредоносное программное обеспечение Baldr маскируют под читы для Apex Legends и CS:GO.
Обновлено в 08:40
Происшествия
14 августа начнут судить экс-главу ТФБ Роберта Мусина
Бывшего председателя Татфондбанка обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия Вахитовский суд Казани приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-председателя Татфондбанка Роберта Мусина 14 августа в 13.30.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34