Футбол
Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матчаREGNUM 05:35
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Ананидзе своевременно оказал помощь Шёру, который после столкновения с Джемалом Табидзе потерял сознание.
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Здоровье
Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве
В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Политика
Бывший сотрудник СБУ: В районе АТО существуют украинские тайные тюрьмы
Как добавляет РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника СБУ, в этих тайных тюрьмах людей пытали и даже убивали.
Обновлено в 06:10
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб
Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
Обновлено в 02:20
Технологии
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки
Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 05:14
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана
Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество
Реставрация клуба аристократов XIX века завершилась в Москве
Реставрация Английского клуба аристократов XIX века - одного из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства, где бывали поэт Александр Пушкин, писатель Лев Толстой и философ Петр Чаадаев - завершилась в Москве.
Обновлено в 05:59
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Хоккей
Тренер СКА: надеюсь, Дацюк будет готов сыграть против ЦСКА
Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев выразил надежду, что нападающий Павел Дацюк будет готов принять участие в матчах полуфинальной серии плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 05:48
Происшествия
9-летний мальчик провалился в шахту ливневки в Приморье
Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части в городе Уссурийск Приморского края вызволили из шахты ливневки 9-летнего мальчика.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.
Обновлено в 05:09
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Спорт
Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона
Обновлено в 06:12
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Программа по созданию «борта №1» для Трампа достигла цены авианосца
Как пишет издание, стоимость программы по обновлению "борта №1" для президента США, достигла рекордной суммы - 5,3 млрд. долларов, а это стоимость постройки двух атомных ударных субмарин или одного атомного авианосца класса Nimitz.
Обновлено в 06:01
Политика
Штаб Порошенко рассказал о его планах в случае поражения на выборах
В команде президента уверены, что, независимо от результатов голосования, Порошенко останется в политике. Об этом сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 05:33
Экономика
Власти Петербурга считают 60 тыс. рублей средней зарплатой в городе
По данным комитета, в 2018 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 60 тыс. 124 рублей.
Обновлено в 04:03