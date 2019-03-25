Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матчаREGNUM 05:35

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Ананидзе своевременно оказал помощь Шёру, который после столкновения с Джемалом Табидзе потерял сознание.
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Ананидзе получил травму и не сыграет с Ирландией

Матч ТВ03:47

Александр Самедов – о поступке Джано: "Помог в такой сложной ситуации. Разобрался, молодец!"

Спорт-Экспресс06:12

Игрок сборной Швейцарии не помнит, как Джано спас ему жизнь

Газета.Ru03:52

Шикунов: приятно, что игрок «КС» Джано совершил поступок, который обсуждает мир

Чемпионат05:38

Ананидзе: «Не сказал бы, что я герой. Просто помог человеку»

Sport24.ru06:24

Джано из-за травмы не поможет сборной Грузии в матче с Ирландией

Советский спорт03:40

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе сыграл за сборную Грузии

Волжская коммунавчера в 02:57
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Здоровье

Карантин по бешенству введён в липецком садоводстве

В садоводческом товариществе «Металлург-6», расположенном вблизи Ссёлок, введён карантин по бешенству.
Обновлено в 05:36
Культура

Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»

Обновлено в 05:42
Политика

Бывший сотрудник СБУ: В районе АТО существуют украинские тайные тюрьмы

Как добавляет РИА Новости со ссылкой на экс-сотрудника СБУ, в этих тайных тюрьмах людей пытали и даже убивали.
Обновлено в 06:10
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.
Обновлено в 02:20
Технологии

В России может появиться мобильный оператор для военных

Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Кино

Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 18:25
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Транспорт

Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки

Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 05:14
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Спорт

Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону

Замглавы организации заявил, что на сборах перед предстоящим сезоном с женской командой будет работать олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.
Обновлено в 01:12
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана

Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество

Реставрация клуба аристократов XIX века завершилась в Москве

Реставрация Английского клуба аристократов XIX века - одного из главных центров формирования общественного мнения московского дворянства, где бывали поэт Александр Пушкин, писатель Лев Толстой и философ Петр Чаадаев - завершилась в Москве.
Обновлено в 05:59
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС–09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Хоккей

Тренер СКА: надеюсь, Дацюк будет готов сыграть против ЦСКА

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев выразил надежду, что нападающий Павел Дацюк будет готов принять участие в матчах полуфинальной серии плей-офф КХЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 05:48
Происшествия

9-летний мальчик провалился в шахту ливневки в Приморье

Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части в городе Уссурийск Приморского края вызволили из шахты ливневки 9-летнего мальчика.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Более 1500 военнослужащих и 300 единиц боевой техники, включая танки, самолеты и корабли ЧФ, задействованы в масштабных учениях Воздушно-десантных войск, которые стартовали сегодня на территории Республики Крым.
Обновлено в 05:09
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Спорт

Йоханнес Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона

Обновлено в 06:12
Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
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Армия и оружие

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Как пишет издание, стоимость программы по обновлению "борта №1" для президента США, достигла рекордной суммы - 5,3 млрд. долларов, а это стоимость постройки двух атомных ударных субмарин или одного атомного авианосца класса Nimitz.
Обновлено в 06:01
Политика

Штаб Порошенко рассказал о его планах в случае поражения на выборах

В команде президента уверены, что, независимо от результатов голосования, Порошенко останется в политике. Об этом сообщили украинские СМИ.
Обновлено в 05:33
Экономика

Власти Петербурга считают 60 тыс. рублей средней зарплатой в городе

По данным комитета, в 2018 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 60 тыс. 124 рублей.
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
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