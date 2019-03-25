Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матчаREGNUM 05:35

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Ананидзе своевременно оказал помощь Шёру, который после столкновения с Джемалом Табидзе потерял сознание.

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Политика Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Транспорт У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.

Политика Двух российских актеров не пустили на Украину Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.

Происшествия На американской военной базе в Японии прогремел взрыв Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Энергетика Цены на нефть «испугались высоты» Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.

Общество RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".

Происшествия Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей Полиция проверит информацию об избиении ультраправым активистом Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан своих детей.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Шоу-бизнес Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.

Политика В Кремле прокомментировали итоги расследования спецпрокурора Мюллера Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал итоги «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Происшествия В Москве во время суда скончался мужчина Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.

Транспорт Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов, сообщил на своей странице в Twitter глава Якутии Айсен Николаев.

Экономика Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.

Общество ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».