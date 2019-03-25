Футбол
Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матчаREGNUM 05:35
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Ананидзе своевременно оказал помощь Шёру, который после столкновения с Джемалом Табидзе потерял сознание.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Транспорт
У Крымского моста соединили железнодорожные пролеты
На железнодорожной части моста через Керченский пролив соединили последние пролеты, сомкнувшие берега Крыма и Тамани.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
Как отмечается, актерам запретили въезд на Украину сроком на три года. При этом в ведомстве не назвали имена россиян.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Энергетика
Цены на нефть «испугались высоты»
Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты.
Обновлено в 03:57
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT Упоминания Маргариты Симоньян на прошлой неделе в основном были связаны с новостями о популярности сюжетов RT France, посвящённых протестам "жёлтых жилетов", а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники RT подписали "соглашение о неразглашении конфиденциальной информации".
Обновлено в 07:03
Футбол
Новый талисман Евро-2020 не впечатлил создателя Забиваки
Обновлено в 08:51
Происшествия
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Полиция проверит информацию об избиении ультраправым активистом Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан своих детей.
Обновлено в 06:41
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию
Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
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Политика
В Кремле прокомментировали итоги расследования спецпрокурора Мюллера
Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера Владимира Путина – прокомментировал итоги «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 07:44
Авто
Гибридное кросс-купе Lynk & Co 05 снова замечено на тестах
Появились новые фотографии купеобразного кроссовера Lynk & Co 05.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве во время суда скончался мужчина
Мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу, скончался в здании Кузьминского суда Москвы, 25 марта сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:47
Транспорт
Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы
Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничение на осуществление международных перелетов, сообщил на своей странице в Twitter глава Якутии Айсен Николаев.
Обновлено в 08:40
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Общество
ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01