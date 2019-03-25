Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матчаREGNUM 05:35

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Ананидзе своевременно оказал помощь Шёру, который после столкновения с Джемалом Табидзе потерял сознание.
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