Футбол
Джано Ананидзе переходит в «Крылья Советов» на правах аренды
Джано Ананидзе переходит в «Крылья Советов» на правах арендыСпорт-Экспресс06:58
Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды, информирует пресс-служба клуба. Переход игрока в "Витесс" не состояся из-за сложностей с документами. Об этом сообщил сам игрок в интервью пресс-службе клуба.
Спорт-Экспресс06:58
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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе идет в «Крылья» с мечтой о красно-белой форме
Pro Город Самара08:03
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
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Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
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Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за Мадуро
В Венесуэле был нарушен выборный процесс, в связи с чем власти Парагвая признали выборы в этой стране незаконными, вследствие чего принято решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, закрытии посольства Парагвая в Венесуэле и выводе всего парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в Каракасе, заявил в четверг Бенитес.
Обновлено в 12:12
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ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
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Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
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Политика
Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
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Обновлено в 11:29
Общество
Дуров ликвидирует внесенную в реестр Роскомнадзора компанию
Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 10:47
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Спорт
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону
Обновлено в 11:27
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Происшествия
Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Общество
Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе
Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Экономика
Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта
Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Политика
Проект Ходорковского связал убийство российских журналистов в ЦАР со структурами Пригожина
«Новая газета» опубликовала результаты расследования центра «Досье» (одна из структур Михаила Ходорковского) по поводу гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко (сотрудничали с «Центром управления расследованиями» (ЦУР) господина Ходорковского).
Обновлено в 12:07
Экономика
Ford может закрыть заводы в России
Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10
Обновлено в 10:22
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Обновлено в 07:09
Происшествия
Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме
Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома
Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.
Обновлено в 06:30