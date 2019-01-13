Футбол

Джано Ананидзе переходит в «Крылья Советов»
Волжская коммуна
11 января в 00:40

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вторую часть сезона на правах аренды проведет в "Крыльях Советов". Об этом сообщается в Твиттере московского клуба. Это было не единственное предложение, которое получил футболист.
Волжская коммуна11 января в 00:40

Подробнее о событии

Джикия – об уходе Джано из «Спартака»: грустно, когда происходят такие потери

Чемпионат15:59

«Крылья Советов» объявили о переходе Ананидзе (фото)

Советский спорт13:04

Джано Ананидзе переходит в «Крылья Советов»

Волжская коммуна11 января в 00:40

Джано будет выступать в «Крыльях Советов» под номером 10

Sport24.ru12:41

Джикия рассказал, с кем тесно общается после ухода Джано

Спорт-Экспресс13:23

Жано перешел в аренду в «Крылья Советов»

Sports.ru12:12

Георгий Джикия: «Жано — один из лучших моих друзей, мне его не хватает»

Матч ТВ13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено в 12:43
Космос

Космический корабль Dragon отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Обновлено в 21:11
Теннис

Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 21:40
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
Обновлено в 18:32
Общество

Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Космос

Названа вероятная причина сбоя радиотелескопа «Спектр-Р»

Обновлено в 17:33
Экономика

В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году

Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Политика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Общество

Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Обновлено в 20:09
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Пожар в девятиэтажном доме в Туле: четыре человека пострадали

Обновлено в 18:40
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено в 06:58
Хоккей

Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»

Встреча завершилась со счетом 7:5. Российский нападающий Артемий Панарин оформил гол и результативную передачу в составе победителей, а также завершил игру с показателем полезности "+4".
Обновлено в 21:13
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено в 10:21
Экономика

«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

Обновлено в 19:09
Экономика

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Спорт

Российские биатлонистки завоевали «золото» в эстафете на Кубке мира

За сборную России в эстафете 4х6 км в Оберхофе выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.
Обновлено в 17:57
Политика

В Венесуэле задержали главу парламента страны

Обновлено в 11:37
Происшествия

Доставленную в морг живой пенсионерку не сумели спасти

В реанимации Белогорской больницы (Амурская область) врачи в течение двух часов врачи пытались спасти пациентку, доставленную к ним из морга, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному

Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:35
Общество

В Египте студентку отчислили из университета за объятия с женихом

В Египте студентку университета аль-Азхар исключили из университета после того, как в сети появилось видео, в котором она обнимается с женихом, пишет Ahram.
Обновлено в 20:12
Политика

В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 20:55
Финансы

Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Спорт

Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе

Обновлено в 09:52
Происшествия

Самолет «Иркутск — Москва» совершил экстренную посадку в Перми

В аэропорту «Большое Савино» в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил экстренную посадку самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Москва».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Восстановить русло Буреи поможет военная авиация

Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды, с помощью которых будут расчищать завалы, перекрывшие русло реки.
Обновлено в 00:57
ещё по теме
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное