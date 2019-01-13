Футбол
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вторую часть сезона на правах аренды проведет в "Крыльях Советов". Об этом сообщается в Твиттере московского клуба. Это было не единственное предложение, которое получил футболист.
Волжская коммуна11 января в 00:40
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения мужчины с ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено в 12:43
Космос
Космический корабль Dragon отстыковался от МКС
Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Обновлено в 21:11
Теннис
Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено в 21:40
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
Обновлено в 18:32
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Космос
Названа вероятная причина сбоя радиотелескопа «Спектр-Р»
Обновлено в 17:33
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Политика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Обновлено в 20:09
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Пожар в девятиэтажном доме в Туле: четыре человека пострадали
Обновлено в 18:40
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»
Встреча завершилась со счетом 7:5. Российский нападающий Артемий Панарин оформил гол и результативную передачу в составе победителей, а также завершил игру с показателем полезности "+4".
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Экономика
«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
Обновлено в 19:09
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Спорт
Российские биатлонистки завоевали «золото» в эстафете на Кубке мира
За сборную России в эстафете 4х6 км в Оберхофе выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.
Обновлено в 17:57
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37
Происшествия
Доставленную в морг живой пенсионерку не сумели спасти
В реанимации Белогорской больницы (Амурская область) врачи в течение двух часов врачи пытались спасти пациентку, доставленную к ним из морга, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:35
Общество
В Египте студентку отчислили из университета за объятия с женихом
В Египте студентку университета аль-Азхар исключили из университета после того, как в сети появилось видео, в котором она обнимается с женихом, пишет Ahram.
Обновлено в 20:12
Политика
В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа
Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 20:55
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Спорт
Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Происшествия
Самолет «Иркутск — Москва» совершил экстренную посадку в Перми
В аэропорту «Большое Савино» в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил экстренную посадку самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Москва».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Восстановить русло Буреи поможет военная авиация
Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды, с помощью которых будут расчищать завалы, перекрывшие русло реки.
Обновлено в 00:57