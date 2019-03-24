Футбол
Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной ШвейцарииРБК 15:30
Швейцарец потерял сознание и мог задохнуться, но Ананидзе успел достать его язык из горла и зафиксировать во рту до появления на поле врачей. Медицинский штаб сборной Швейцарии продолжил оказывать Шеру помощь, после чего футболист смог вернуться на поле и доиграть до финального свистка.
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