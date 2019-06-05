Футбол
Инфантино переизбрали на пост президента ФИФАУтроNews 05:44
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран на должность президента Международной федерации футбола, передает корреспондент УтроNеws. Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Обновлено в 10:21
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Политика
В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Наивный вопрос внука заставил мужчину похудеть на 150 килограммов
Житель Великобритании Джейсон Пэрриш (Jason Parrish), весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука.
Обновлено в 11:21
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Культура
Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.
Обновлено в 11:24
Авто
Citroen отмечает 100-летний юбилей
Первому серийному автомобилю французской марки Citroen исполнилось 100 лет, за которые она пережила как взлеты, так и падения.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Обновлено в 05:46
Технологии
Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей
Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Футбол
Хадсон-Одои подпишет с «Челси» пятилетний контракт
Как сообщает The Evening Standard, 18-летний англичанин согласовал с "синими" условия нового договора, который будет рассчитан на пять лет.
Обновлено в 05:37
Технологии
Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data
Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд).
Обновлено в 04:02
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Наука
Спортивные дети оказались эмоционально стабильнее
Посещение спортивных секций, в которых занятия проводятся с инструктором или тренером, может помочь детям улучшить эмоциональное состояние.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Кино
«Мир Юрского периода» станет мультсериалом от Netflix
Онлайн-платформа Netflix и компания DreamWorks Animation запустили в разработку мультсериал по мотивам фильма «Мир Юрского периода».
Обновлено в 07:30