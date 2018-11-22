Футбол

Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»
Soccer.ru
вчера в 19:37

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Считаю, что все составляющие сделают ЧМ-2022 незабываемым событием.
Soccer.ruвчера в 19:37

Подробнее о событии

Джанни Инфантино: Приезжайте в Катар в 2022 году и насладитесь лучшим чемпионатом мира!

Советский спорт02:07

Президент ФИФА Инфантино: «Катар в 2022 году проведет лучший чемпионат мира»

Sport24.ru01:58

Джанни Инфантино: «Все говорит за то, что ЧМ в Катаре получится фантастическим»

Матч ТВ01:39

Джанни Инфантино: «Все говорит за то, что ЧМ в Катаре получится фантастическим»

Sportbox.RU01:29

Инфантино: «В Катаре будет лучший чемпионат мира»

Евро-футбол.ру00:11

Джанни Инфантино: «ЧМ-2022 поможет навести мосты на Востоке»

Спорт-Экспресс00:18

Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»

Soccer.ruвчера в 19:37
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Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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