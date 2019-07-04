Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»ТАСС 10:24
В составе ПСЖ голкипер провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.
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