Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»ТАСС 10:24

В составе ПСЖ голкипер провел 25 матчей в разных турнирах и пропустил 25 голов. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции. Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, завоевав четыре Кубка Италии и девять раз став чемпионом страны.
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Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

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Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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