Футбол
Джанлуиджи Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»Еженедельник Футбол 08:27
Голкипер Джанлуиджи Буффон намерен перейти в чемпионат Италии. Он близок к возвращению в «Ювентус». Как сообщает источник, вратарь согласовал контракт с туринцами на один сезон.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших московского отравителя
Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников полиции, которые первоначально отпустили задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп приглашен на 75-летие Победы
Обновлено в 05:24
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи
В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Общество
Когда закончатся дожди, рассказали синоптики
Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Культура
Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником
Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Кино
Пересказ фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Все спойлеры здесь
Тетя Мэй напоминает Питеру упаковать в чемодан и его костюм Человека-паука, но Питеру слишком грустно от вида сделанного Тони Старком облачения, и он решает не быть Человеком-пауком во время поездки.
Обновлено в 09:40
Общество
ФАН: арабские шейхи вербуют россиянок через соцсети для интим-услуг
Российские средства массовой информации обнаружили тайные биржи труда, где девушек вербуют для сексуальных услуг арабским шейхам.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Помощница депутата Госдумы погибла в ДТП в Волгоградской области
Помощница депутата Госдумы, экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова, которой предоставили машину для встречи с избирателями от имени шефа, погибла в ДТП под Волгоградом вместе с водителем, также в аварии пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут устанавливать российский софт
Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье
В Екатеринбурге нашли спасение для диабетиков из глубинки
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели неделю в отдаленном поселке Пышма.
Обновлено в 10:22
Экономика
Учителям в России поднимут зарплаты
В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Кино
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае
За пятнадцать дней проката фильм Антона Мегердичева накопил 75,47 млн юаней или $10,95 млн.
Обновлено вчера в 16:02