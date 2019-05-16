Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне новый контракт»Спорт-Экспресс вчера в 16:11

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что клуб предложил ему новый контракт. 41-летний итальянец добавил, что счастлив в Париже.

Музыка Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.

Общество Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Экономика Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".

Политика Олигарх Коломойский вернулся на Украину О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Происшествия Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.

Авто В России отзывают более 400 автомобилей Lexus На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Авто Кроссовер MG Hector стал роскошной копией Chevrolet Captiva 2019 Автомобильные гиганты SAIC и General Motors рассекретили очередную новинку кроссовера MG Hector, который получил более продвинутый дизайн и характеристики.

Общество В Москве найден клад времен Василия Темного Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Общество Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».

Экономика Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.

Политика Инаугурация Зеленского состоится 20 мая Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.

Общество Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».

Политика Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".

Политика На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа» В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Финансы ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.

Общество Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.

Политика В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.

Экономика Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Политика «Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Технологии В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси 4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.

Футбол Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА.