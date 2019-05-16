Футбол

Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне новый контракт»Спорт-Экспресс вчера в 16:11

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что клуб предложил ему новый контракт. 41-летний итальянец добавил, что счастлив в Париже.
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«ПСЖ» предложил Буффону новый контракт

Газета.Ruвчера в 21:01

Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне новый контракт»

Матч ТВвчера в 18:14

Буффон заявил, что ПСЖ предложил ему новый контракт

RT на русскомвчера в 17:44

Буффон заявил, что «ПСЖ» предложил ему новый контракт

РИА Новостивчера в 18:01

Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне продлить контракт»

Sport24.ruвчера в 16:15

Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне новый контракт»

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Буффон: «ПСЖ» предложил мне новый контракт

Чемпионатвчера в 15:59
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Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество

Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 07:14
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Политика

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Авто

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.
Обновлено в 07:54
Авто

Кроссовер MG Hector стал роскошной копией Chevrolet Captiva 2019

Автомобильные гиганты SAIC и General Motors рассекретили очередную новинку кроссовера MG Hector, который получил более продвинутый дизайн и характеристики.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В Москве найден клад времен Василия Темного

Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика

Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Политика

На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»

В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа

Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА

Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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