Футбол
Джанлуиджи Буффон: «„ПСЖ“ предложил мне новый контракт»Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что клуб предложил ему новый контракт. 41-летний итальянец добавил, что счастлив в Париже.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество
Евроичкериец напомнил об отношении Кадырова-старшего к христианам
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов на своем канале в YouTube опубликовал архивную видеозапись с участием первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 07:14
Экономика
Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России
Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Авто
В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.
Обновлено в 07:54
Авто
Кроссовер MG Hector стал роскошной копией Chevrolet Captiva 2019
Автомобильные гиганты SAIC и General Motors рассекретили очередную новинку кроссовера MG Hector, который получил более продвинутый дизайн и характеристики.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Москве найден клад времен Василия Темного
Столичные археологи обнаружили серебряную деньгу и медные монеты XV-XVI веков на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 03:25
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа
Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Футбол
Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА
Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА.
Обновлено в 04:47
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17