Футбол
Джанфранко Дзола: «Если „Челси“ окажется в топ-4 АПЛ и выиграет Лигу Европы, то это будет отличный сезон»Sports.ru вчера в 16:29
Ассистент главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы со «Славией» (1:0 – первый матч).
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«Челси» — «Славия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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