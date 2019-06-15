Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваSport24.ru вчера в 16:00
Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова. Свадьба 32-летнего голкипера и его избранницы состоялась во Владикавказе, родном городе футболиста.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Татьяне Лазаревой нравится жить с мужем на две страны
Обновлено в 03:55
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны
Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено вчера в 15:42
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Здоровье
Собянин поздравил медработников с праздником
Обновлено в 04:22
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Происшествия
Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Политика
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 17 - 23 июня: опасность повсюду
Количество травм, аварий, агрессии, депрессии усиливается и умножается, люди могут допускать разного рода ошибки.
Обновлено в 05:22
Общество
Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы
Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.
Обновлено в 04:40
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Единоборства
Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом
Обновлено в 05:41
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Тотальная доминация: кроссоверы займут 70% рынка
Обновлено в 06:25
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Буффон рассказал, почему ушел из «ПСЖ»
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Шепелев пригрозил сломать дверь в квартиру Жанны Фриске
Владимир Фриске рассказал, что на днях Шепелев начал требовать ключи от квартиры Жанны, к которой он вообще не имеет никакого отношения.
Обновлено в 05:03