Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваSport24.ru вчера в 16:00

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова. Свадьба 32-летнего голкипера и его избранницы состоялась во Владикавказе, родном городе футболиста.
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Футболист Джанаев сыграл свадьбу с Черчесовой во Владикавказе

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Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

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Джанаев женился на Кристине Черчесовой. ФОТО

Sport.ruвчера в 16:29

Джанаев взял в жёны девушку с фамилией Черчесова

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Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Газета.Ruвчера в 16:54

Джанаев женился на Черчесовой (ФОТО)

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Джанаев сыграл свадьбу с Кристиной Черчесовой. Фото

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Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»

Обновлено в 03:10
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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 13:15
Транспорт

В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна

Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено вчера в 18:08
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Лидеры России, Ирана и Азербайджана встретятся в Сочи в августе

Обновлено в 03:04
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Культура

Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено вчера в 16:32
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
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Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
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Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 21:34
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