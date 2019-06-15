Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваSport24.ru 16:00

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова. Свадьба 32-летнего голкипера и его избранницы состоялась во Владикавказе, родном городе футболиста.

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

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