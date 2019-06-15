Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваSport24.ru 16:00

Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова. Свадьба 32-летнего голкипера и его избранницы состоялась во Владикавказе, родном городе футболиста.
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Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Sport24.ru16:00

Джанаев сыграл свадьбу с Кристиной Черчесовой. Фото

Спорт-Экспресс17:19

Джанаев взял в жёны девушку с фамилией Черчесова

Чемпионат17:06

Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Газета.Ru16:54

Джанаев женился на Черчесовой (ФОТО)

ProstoProSport16:31

Джанаев женился на Кристине Черчесовой. ФОТО

Sport.ru16:29
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Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Авто

Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД

Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Авто

Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class

Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Ученые предупредили об опасности увлечения здоровым питанием

Как отметили в некоммерческой Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (NEDA), в умеренных количествах здоровому человеку есть можно все, основой действительно правильного питания является разнообразие.
Обновлено в 02:31
Транспорт

В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Происшествия

7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии

Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:32
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах

На глазах у семьи в Индии был застрелен 17-летний подросток, который снимал видео для приложения TikTok на похоронах.
Обновлено в 17:33
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо

Обновлено в 16:28
Технологии

Как защитить ягоды садовой земляники?

Ягоды земляники обычно лежат на земле.
Обновлено в 18:09
Религия

Как православные встречают Троицкую родительскую субботу

Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу.
Обновлено в 06:32
Футбол

Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»

Обновлено в 14:28
Футбол

Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»

Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
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