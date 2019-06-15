Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией ЧерчесоваSport24.ru вчера в 16:00
Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова. Свадьба 32-летнего голкипера и его избранницы состоялась во Владикавказе, родном городе футболиста.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Политика
Лидер социалистов Болгарии отказалась уходить в отставку
На фоне поражения на выборах в Европарламент и резкой критики коллег лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова еще в конце мая обещала покинуть свой пост, но резко изменила решение.
Обновлено в 07:23
Авто
Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу
В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Футбол
Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу»
Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
Обновлено в 07:57
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области.
Обновлено в 04:34
Политика
Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому
Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено 14 июня в 08:56
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России
Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по армии Сирии на севере Хамы
Никто из турецких военнослужащих не пострадал. ВС Турции нанесли артиллерийский удар по позициям САА в деревне Карим в долине Аль Габ.
Обновлено в 06:10
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает своим детям заводить Instagram
Сын мечтает стать математиком, а девочка — оператором, но певица не разрешает заводить Instagram.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено вчера в 17:22