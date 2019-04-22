Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»Спорт-Экспресс 14:08

Голкипер "Медзи" Сослан Джанаев дебютировал в составе польского клуба. 32-летний россиянин провел на поле 90 минут в матче против "Заглембе" (2:2) и пропустил два гола, один из которых - с пенальти. Напомним, Джанаев перешел в "Медзь" 27 февраля.

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Общество Правительство предлагает обложить село налогами Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Политика США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы» США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.

Шоу-бизнес Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала «КиноРепортер».

Общество Совфед одобрил закон о праве кассиров в кинотеатрах требовать паспорт Совет Федерации одобрил закон, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Политика В Германии отметили роль России в «защите мировых благ» Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Армия и оружие От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Происшествия В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Гаджеты Назван топ-20 лучших смартфонов в мире Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».

Политика Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Экономика Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Экономика В России предложили объединить полисы каско и ОСАГО В Госдуме предложили создать в России объединенный полис ОСАГО и КАСКО для автомобилистов.

Политика Стала известна биография будущей первой леди Украины Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.