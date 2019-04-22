Футбол
Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»Спорт-Экспресс 14:08
Голкипер "Медзи" Сослан Джанаев дебютировал в составе польского клуба. 32-летний россиянин провел на поле 90 минут в матче против "Заглембе" (2:2) и пропустил два гола, один из которых - с пенальти. Напомним, Джанаев перешел в "Медзь" 27 февраля.
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