Футбол

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»Спорт-Экспресс 14:08

Голкипер "Медзи" Сослан Джанаев дебютировал в составе польского клуба. 32-летний россиянин провел на поле 90 минут в матче против "Заглембе" (2:2) и пропустил два гола, один из которых - с пенальти. Напомним, Джанаев перешел в "Медзь" 27 февраля.
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Джанаев дебютировал в чемпионате Польши двумя пропущенными голами

Матч ТВ16:02

«Медзь» упустил победу над «Заглембе». Джанаев в дебютном матче пропустил два гола

Sport24.ru14:26

Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»

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Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»

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Сослан Джанаев дважды пропустил в первой игре за «Медзь»

Спорт БИЗНЕС Online13:58

Джанаев пропустил два гола в дебютном матче за польский «Медзь»

Sport.ru15:15

Джанаев пропустил два мяча в дебютном матче за «Медзь»

Спорт-Экспресс14:08
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